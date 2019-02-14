Son Dakika Haberleri: Sudan Nükleer Enerji Üretimi İçin Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile Çalışacak

Sudan Nükleer Enerji Üretimi İçin Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile Çalışacak

1 saat önce

Sudan'ın, uranyum zenginleştirmesiyle barışçıl nükleer enerji üretimi için Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile ortaklık yaptığı belirtildi.

Sudan Nükleer Enerji Üretimi İçin Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile Çalışacak, System.String[]
Sudan'ın, uranyum zenginleştirmesiyle barışçıl nükleer enerji üretimi için Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile ortaklık yaptığı belirtildi.

Jeolojik Araştırmalar Kurumu Genel Müdürü Muhammed Abdullah, ülkenin resmi haber ajansı SUNA'ya verdiği demeçte, "Petrol, Gaz ve Maden Bakanlığı ile Su Kaynakları ve Elektrik Bakanlığının uranyum zenginleştirmek için Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile ortaklığını ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

2017 yılının Kasım ayında Sudan'ın nükleer santral kurma yolunda olduğu ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Moskova ziyareti sırasında santralin kurulması için Rusya Enerji Ajansı ile yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

Sudan hükümeti 2010 yılında uranyum rezervinin 1,5 milyon ton olduğunu ve bunun Batı Darfur ile güneydeki Nuba Dağları'nda yoğunlaştığını bildirmişti. 12 Mart 2018'de de güvenlik birimleriyle yapılan istişareler sonucu uranyum yatırımının başlatıldığı ifade edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:17 Kaynak: AA

Ulusal Nükleer Şirketi, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den Dünya Siyasetine Yeni Tartışma Konusu: Uzay, ABD'nin Tapulu Malı Değil Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 03:20:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan Nükleer Enerji Üretimi İçin Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile Çalışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]