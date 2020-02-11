Sudan, Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edecek - Son Dakika
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Sudan, Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edecek

6 saat önce

Sudan, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim edeceğini açıkladı.

Sudan, Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edecek, System.String[]

Sudan, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim edeceğini açıkladı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da, Sudan Hükümetinin Silahlı Hareketlerle Müzakere Heyeti Sözcüsü Muhammed Hasan et-Teayişi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teayişi, hakkında tutuklama emri bulunan Sudanlıların UCM'ye teslim edilmesi konusunda silahlı hareketlerle anlaştıklarını söyledi.

Sözcü Teayişi, teslim edilmesinde anlaşılan isimler arasında Beşir'in yanı sıra eski Savunma ve İçişleri Bakanı Abdurrahim Muhammed Hüseyin, eski Kuzey Kurdufan Valisi Ahmed Harun, milis gücü liderlerinden Ali Kuşib'in de bulunduğunu bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 4 Mart 2009'da dönemin Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkında Darfur'da soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten tutuklama emri çıkarmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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