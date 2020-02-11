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Sudan, Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edecek
6 saat önce
Teayişi, hakkında tutuklama emri bulunan Sudanlıların UCM'ye teslim edilmesi konusunda silahlı hareketlerle anlaştıklarını söyledi.
Sudan, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim edeceğini açıkladı.
Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da, Sudan Hükümetinin Silahlı Hareketlerle Müzakere Heyeti Sözcüsü Muhammed Hasan et-Teayişi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:30
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