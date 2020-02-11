Sudan, Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sudan, Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edecek - Son Dakika Dünya

Sudan, Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edecek

6 saat önce

Teayişi, hakkında tutuklama emri bulunan Sudanlıların UCM'ye teslim edilmesi konusunda silahlı hareketlerle anlaştıklarını söyledi.

Sudan, Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edecek, System.String[]

Sudan, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim edeceğini açıkladı.


Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da, Sudan Hükümetinin Silahlı Hareketlerle Müzakere Heyeti Sözcüsü Muhammed Hasan et-Teayişi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı, Sudan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı'nın tepki gösterdiği binaların yıkımına başlandı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de atacağımız adımları yarın açıklayacağım Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Çin'de yaşayan Türk akademisyen vahim durumu duyurdu: Her evden sadece bir kişi dışarı çıkabiliyor

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 02:44:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan, Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]