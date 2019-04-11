Sudan Ordu Merkezinden Yapılan Açıklamada, Ülke Genelinde Bu Akşam 18.00'den İtibaren Geçerli...

Sudan Ordu Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde bu akşam 18.00'den itibaren geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyuruldu.

Sudan Ordu Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde bu akşam 18.00'den itibaren geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyuruldu. - HARTUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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