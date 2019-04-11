Sudan Ordu Merkezinden Yapılan Açıklamada, Ülke Genelinde Bu Akşam 18.00'den İtibaren Geçerli...
2 saat önce
Sudan Ordu Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde bu akşam 18.00'den itibaren geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyuruldu.
Sudan Ordu Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde bu akşam 18.00'den itibaren geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyuruldu. - HARTUM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:28 Kaynak: İHA
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