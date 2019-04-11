Son Dakika Haberleri: Sudan Ordu Merkezinden Yapılan Açıklamada, Ülke Genelinde Bu Akşam 18.00'den İtibaren Geçerli...

Sudan Ordu Merkezinden Yapılan Açıklamada, Ülke Genelinde Bu Akşam 18.00'den İtibaren Geçerli...

2 saat önce

Sudan Ordu Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde bu akşam 18.00'den itibaren geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyuruldu.

Sudan Ordu Merkezinden Yapılan Açıklamada, Ülke Genelinde Bu Akşam 18.00'den İtibaren Geçerli..., System.String[]
Sudan Ordu Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde bu akşam 18.00'den itibaren geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyuruldu. - HARTUM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:28 Kaynak: İHA
Ordu, Sudan, Güncel
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