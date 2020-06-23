Sudan ordusu: Etiyopya güçlerinin saldırısına karşılık verdik - Son Dakika

Kadarif Valisi Tuğgeneral Nasreddin Abdulkayyum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya güçlerinin pazar günkü saldırısında bir Sudan askerinin hafif yaralandığını bildirmişti.

Açıklamada, iki ülke askeri yetkililerinin diyaloğu sürdürme ve itidalli davranma konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi.

Ordudan yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde Etiyopya ordusunun bazı güçlerinin, Faşka bölgesinde Atbera Nehri'nin doğu kıyısındaki El Enfal mevkisinde Sudan güçlerine yönelik saldırısına karşılık verildiği ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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