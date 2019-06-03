Son Dakika Haberleri: Sudan ordusu, göstericilere müdahale etti: 5 ölü
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Sudan ordusu, göstericilere müdahale etti: 5 ölü

1 saat önce

– Sudan ordusu Savunma Bakanlığı önünde haftalardır darbe sonrası sivil yönetime geçiş talebiyle eylem yapan göstericilere müdahale etti.

Sudan ordusu, göstericilere müdahale etti: 5 ölü, System.String[]
Sudan ordusu Savunma Bakanlığı önünde haftalardır darbe sonrası sivil yönetime geçiş talebiyle eylem yapan göstericilere müdahale etti. Silahların da kullanıldığı sert müdahalede en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


 

Sudan'da Nisan ayında eski Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in darbeyle devrilmesi sonucu yönetime el koyan Sudan ordusu, darbe sonrası sivil yönetim talebiyle haftalardır başkent Hartum'da Savunma Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan göstericilerin bulunduğu bölgeyi kuşatarak, göstericilere müdahale etti. Görgü tanıkları, çok sayıda askerin sabah saatlerinde eylem yapılan bölgeyi kuşattığını, sonrasında silah sesleri duyulduğunu ve bölgede dumanların yükselmeye başladığını belirtti.


 

Öte yandan yetkililerin yaptığı açıklamada, ordunun göstericilere müdahale sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:27 Kaynak: DHA
Sudan, Dünya
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