Sudan ordusu: Her türlü darbe girişimine karşı gözümüz açık - Son Dakika
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Sudan ordusu: Her türlü darbe girişimine karşı gözümüz açık

15.03.2022 21:01
Sudan ordusu: Her türlü darbe girişimine karşı gözümüz açık

Sudan ordusu, her türlü darbe girişimine karşı teyakkuzda olduklarını ve halkın özgürlük, barış ve adalet konularındaki seçimlerini desteklediklerini açıkladı.

Sudan ordusu, her türlü darbe girişimine karşı teyakkuzda olduklarını ve halkın özgürlük, barış ve adalet konularındaki seçimlerini desteklediklerini açıkladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sudan Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Munevver Osman, başkent Hartum'daki Numeyri Askeri Akademisindeki sempozyumda yaptığı konuşmada, ordunun "ne geçiş döneminde ne de sonrasında iktidar istediğini" belirterek Sudanlı tarafları uzlaşı, diyalog ve milli menfaatler üzerinde anlaşmaya çağırdı.

" Demokrasi, Sudan için en ideali"

Osman, "Silahlı Kuvvetlerin her türlü darbe girişimine karşı gözü açık. Ordu, halkın özgürlük, barış ve adalet konularındaki seçimlerini destekliyor." ifadesini kullandı.

Sudan halkını bu kötü gidişattan kurtarmak için ellerinde iki fırsat bulunduğunu, bunların uzlaşı ya da seçimler olduğunu dile getiren Osman, "Herkes, demokrasinin Sudan için en ideal yönetim biçimi olduğunu anlamalı. Basın organları, parlak bir geleceğe hazırlık olarak Sudan halkını demokrasi kavramı konusunda bilinçlendirmeli." diye konuştu.

24 Temmuz 2019'da dönemin Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subayın darbe girişimi bastırılmış, ardından birkaç kez daha benzer teşebbüsler olduğu bildirilmişti.

Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarına son veren askerlerin kurduğu geçici Askeri Konseye darbe tertipleme suçlamasıyla yargılanan Abdulmuttalib'in de aralarında olduğu 7 subay, 13 Mart 2022'de 3 ila 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Kaynak: AA

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