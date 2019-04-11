Sudan Ordusu'ndan Sokağa Çıkma Yasağıyla İlgili Açıklama
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Sudan Ordusu, 1 ay boyunca devam edecek olan sokağa çıkma yasağının akşam saat 10.00 ile sabah saat 04.00 arasında uygulanacağını duyurarak vatandaşlara yasağa uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:39 Kaynak: İHA
Ordusu, 1 ay boyunca devam edecek olan sokağa çıkma yasağının akşam saat 10.00 ile sabah saat 04.00 arasında uygulanacağını duyurarak vatandaşlara yasağa uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Sudan'da yapılan askeri darbe sonrası ordu tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 1 ay boyunca devam edecek sokağa çıkma yasağının akşam saat 10.00 ile sabah saat 04.00 arasında uygulanacağı bildirildi. Açıklamada vatandaşlara belirlenen saatlerde dışarı çıkmama uyarısı yapılırken çıkmaları halinde her türlü sorumluluğun vatandaşlara ait olduğu bilgisi aktarıldı.
Öte yandan darbe yapan askerleri istemeyen halkın ise sokaktan ayrılmak istemediği belirtildi. Protestolar şiddetlenerek devam ederken vatandaşlar Savunma Bakanı Awad İbni Ouf ve devrilen Devlet Başkanı Ömer El Beşir
de istemediklerini ifade etti. - HARTUM
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