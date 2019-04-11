Sudan Ordusu Ömer El Beşir'in Tutuklandığını, 2 Yıllık Bir Geçiş Döneminin Başladığını ve Üç Aylık...
1 saat önce
Sudan Ordusu Ömer el Beşir'in tutuklandığını, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: AA
Ordusu Ömer el Beşir'in tutuklandığını, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
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