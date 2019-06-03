Sudan ordusu sivil yönetim isteyen protestoculara müdahale etti: En az 5 ölü
1 saat önce
Sudan ordusu, yönetimin sivillere devredilmesi için başkent Hartum'da Savunma Bakanlığı önünde haftalardır oturma eylemi yapan protestoculara müdahale etti
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:23
ordusu yönetimin sivillere devredilmesi için başkent Hartum
'da Savunma Bakanlığı önünde haftalardır oturma eylemi yapan protestoculara müdahale etti.
Sudan Doktorlar Komitesi, askerlerin müdahalesinde en az beş kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi. Ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi.
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