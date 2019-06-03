Son Dakika Haberleri: Sudan ordusu sivil yönetim isteyen protestoculara müdahale etti: En az 5 ölü
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Sudan ordusu sivil yönetim isteyen protestoculara müdahale etti: En az 5 ölü

1 saat önce

Sudan ordusu, yönetimin sivillere devredilmesi için başkent Hartum'da Savunma Bakanlığı önünde haftalardır oturma eylemi yapan protestoculara müdahale etti

Sudan ordusu sivil yönetim isteyen protestoculara müdahale etti: En az 5 ölü, System.String[]
Sudan ordusu yönetimin sivillere devredilmesi için başkent Hartum'da Savunma Bakanlığı önünde haftalardır oturma eylemi yapan protestoculara müdahale etti.

Sudan Doktorlar Komitesi, askerlerin müdahalesinde en az beş kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi. Ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:23 
Dünya
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