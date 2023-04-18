Sudan ordusu: Olaylar, yönetimin ele geçirilmek istendiği bir darbe girişimidir

Sudan ordusu sözcüsü Nebil Abdullah, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana yaşanan olayların siyasi anlaşmazlıktan ziyade yönetimin ele geçirilmek istendiği bir "darbe girişimi" olduğunu bildirdi.

Abdullah, devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Bu bela, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkentte ve eyaletlerde güçlerini seferber etmesi ve liderliğinin ülkenin içinde ve dışındaki şüpheli hareketleriyle başladı. Cumartesi günü saat 9'da isyancı milisler, Başkentin Erkevit semtindeki Spor Kenti kompleksi çevresinde güçlerimizi taciz etti. Aynı anda kuzeydeki Meravi havalimanındaki güçlerimize saldırdı." değerlendirmesini yaptı.

"Bu olaylar, siyasi anlaşmazlıktan ziyade yönetimin ele geçirilmek istendiği bir darbe girişimidir." ifadelerini kullanan Abdullah, şöyle devam etti:

"O gün de bu güçler, başkentteki ordu genel komutanlığı dahil ülkedeki tüm askeri tesisleri ele geçirmeye çalıştı. Şimdi hepsi kontrolümüzde. Bu, başarıyla gerçekleşen ilk aşamaydı. O aşamada çoğu HDK mensubu, askeri birliklerimize teslim oldu. Dünkü çatışmalar, ordu karargahı ve havalimanı çerçevesiyle sınırlıydı. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve sivillerin hayatını kaybetmemesi için operasyonları genişletmek istemedik. Şimdi de isyancı güçler, başkentten kaçmaya çalışıyor. Biz de onları kovalayarak ve operasyonları genişleterek ikinci aşamaya geçeceğiz. Vatandaşlarımız arasında kayıplara sebebiyet vermemek için çok dikkat edeceğiz. Vatandaşları bu aşamada ve bugünlerde dikkatli olmaya, hareketlerini sınırlandırmaya çağırıyoruz."

"Ülke çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan kişisel planların parçası olmayın"

HDK mensuplarına seslenen Abdullah, "Sudan'ın evlatları olduğunuzu biliyoruz. Ülkenin kendi evlatlarının birbirine silah doğrultması kimseye fayda etmez. Kendilerine bu komploya karışmayı bırakmaları ve teslim olmaları çağrısında bulunuyoruz. Sudan'ın güvenlik ve askeri kurumunun parçası olmak istiyorlarsa silahlı kuvvetlere katılmaları gerekiyor. Bu planın ve ülke çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan kişisel planların parçası olmalarını istemiyoruz." diye konuştu.

Abdullah, Sudan halkının, ilk andan itibaren çok güçlü bir tavır alarak ordusunun yanında yer aldığını kaydederek, "Ordusunun arkasında duran onurlu halkımıza teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Öte yandan, ordudan yapılan açıklamada, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, HDK "milisleri"nin subay ve askerleri arasında silahı bırakanları affeden bir kararname yayınladığı kaydedildi.

Sudan'da orduylaHDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağın ı bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes de Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin de yaralandığını duyurmuştu.