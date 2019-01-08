Son Dakika Haberleri: Sudan Ordusu Ülkenin Kazanımlarını Koruyabilecek Güce Sahip"

Sudan Ordusu Ülkenin Kazanımlarını Koruyabilecek Güce Sahip"

10 dakika önce

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ordunun ülkenin kazanımlarını koruyabilecek gücü olduğunu söyledi.

Sudan Ordusu Ülkenin Kazanımlarını Koruyabilecek Güce Sahip
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ordunun ülkenin kazanımlarını koruyabilecek gücü olduğunu söyledi.

Sudan resmi ajansı SUNA'nın haberine göre Beşir, ülkede hayat pahalılığı protestolarının başladığı Atbera kentini ziyaret etti.

Kentin kuzeydoğusunda 55'inci Silahlı Kuvvetler Milli Atıcılık Festivali'nin kapanış merasiminde konuşan Beşir, "Sudan ordusu ülkenin kazanımlarını koruyabilecek güce sahip. Ne yazık ki Sudan'a yönelik komplo kuranlar, aramıza bazı ajan ve hainler yerleştirdi. Bunlar da yakıp yıkan zayıf kişileri kullandı." dedi.

Sudan ordusunun "sabreden, direniş gösteren ve düşmanlarının planlarını başarısız kılan bir ordu olduğuna" dikkati çeken Beşir, "Biz farklı aşamalarda silahlı kuvvetleri geliştirme programları için çalışıyoruz. Silahlı kuvvetlerin eğitimine, ekipman kullanımına ve maaşlarına önem gösteriyoruz." diye konuştu.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere, "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." şeklinde seslenmişti.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Sudan, Güncel
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