- Sudan ordusundan sivil eylemcilere müdahale

- Sudan ordusundan sivil eylemcilere müdahaleHARTUM - Sudan güvenlik güçlerinin oturma eylemlerini sürdüren sivil halka sert müdahalesinde 5 kişi hayatını kaybetti.Sudan güvenlik güçleri, başkent Hartum'da bulunan genelkurmay başkanlığı önünde darbe karşıtı oturma eylemi gerçekleştiren halka sert şekilde müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığı müdahalede en az 5 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, bölgede silah seslerinin duyulduğu ve dumanların yükseldiğini ifade ediyor.Aktivist Sura Gambo, çok sayıda askeri birliğin oturma eyleminin gerçekleştirdiği alanı kuşattığını ve eylemcileri gözaltına aldığını söyledi. Gambo, "Sabah saatlerinde insanları dağıtmak için buraya geldi" dedi.Protesto lideri ise açıklamasında, askerlerin oturma eylemini sonlandırmaya çalıştığını ifade ederek, eylemcilere bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunduğu kaydedildi.Öte yandan sivillerin sokaklarda dolaşmalarına dahi izin verilmediği öğrenildi.Sudan, Nisan ayında darbe ile görevden alınan Ömer El Beşir'den bu yana Askeri Geçiş Konseyi tarafından yönetiliyor. Eylemciler, Nisan ayında gerçekleştirilen darbenin ardından görev gelen Askeri Geçiş Hükümetinin yerine sivil bir yönetim istiyor.Neler olmuştu?19 Mayıs 2018'de yakıt ve ekmek fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek isteyen binlerce Sudanlı sokaklara döküldü. 20 Aralık'ta eylemciler başkent Hartum'da hükümet karşıtı eylemlerine başlayarak bölgede "özgürlük, barış, adalet" sloganları yükseldi. Eylemcilerin aralıksız sürmesi üzerine dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir 22 Şubat 2019'da olağanüstü hal ilan etti ve hükümeti feshetti. 24 Şubat'ta güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanmasına rağmen eylemler devam etti. Eylemlerin şiddetini arttırması üzerine aktivistler 6 Nisan'da genelkurmay başkanlığı önünde oturma eylemine başladı ve Beşir istifa edene kadar eylemlerin süreceğini dile getirdi. 11 Nisan'da Ömer El Beşir ordu tarafından görevden alındı. Beşir'in istifasını talep eden eylemciler protestolarına son vermeyerek, sivil yönetim talebi ile gösterine devam etti. 17 Nisan'da Beşir'in Hartum'da hapishaneye alındığı açıklandı, 20 Nisan'da ise askeri yöneticiler ile sivil temsilciler arasında müzakereler başladı. 13 Mayıs'ta ise devam eden eylemlere yönelik müdahalede 6 kişi hayatını kaybetmesinin ardından, 14 Mayıs'ta askeri ve sivil temsilciler 3 yıllık bir geçiş sürecinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. 16 Mayıs'ta ise görüşmeler ertelendi.