Sudan ordusu demokrasi nöbeti tutan halka müdahale etti: En az 2 ölü
1 saat önce
Sudan ordusunun, başkent Hartum'da Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu en az 2 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:17 Kaynak: AA
Sudan ordusunun, başkent Hartum'da Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu en az 2 kişi öldü.
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