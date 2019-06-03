Son Dakika Haberleri: Sudan ordusu demokrasi nöbeti tutan halka müdahale etti: En az 2 ölü
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Sudan ordusu demokrasi nöbeti tutan halka müdahale etti: En az 2 ölü

1 saat önce

Sudan ordusunun, başkent Hartum'da Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu en az 2 kişi öldü.

Sudan ordusu demokrasi nöbeti tutan halka müdahale etti: En az 2 ölü, System.String[]

Sudan ordusunun, başkent Hartum'da Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu en az 2 kişi öldü.

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:17 Kaynak: AA
Sudan, Hartum, Güncel
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