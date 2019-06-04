Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 35'e çıktı

Sudan ordusu Savunma Bakanlığı önünde haftalardır darbe sonrası sivil yönetime geçiş talebiyle eylem yapan göstericilere müdahale etti. Silahların da kullanıldığı sert müdahalede ölü sayısının 35"e çıktığı belirtildi.

Sudan'da Nisan ayında eski Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in darbeyle devrilmesi sonucu yönetime el koyan Sudan ordusu, darbe sonrası sivil yönetim talebiyle başkent Hartum'da Savunma Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan göstericilerin bulunduğu bölgeyi kuşatarak, göstericilere müdahale etti. Görgü tanıkları, çok sayıda askerin sabah saatlerinde eylem yapılan bölgeyi kuşattığını, sonrasında silah sesleri duyulduğunu ve bölgede dumanların yükselmeye başladığını belirtti.

Yerel medya müdahalelerde 35 kişinin hayatını kaybettiğini; yüzden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, Sudan haber ajansı SUNA'da yer alan habere göre, Geçici Askeri Konsey (TCC) sabah saatlerinde bir açıklama yayınlayarak, 'Özgürlük İttifakı (Alliance for Freedom)' ve 'Değişim (Change)' kuvvetleriyle yapılan görüşmelerin askıya alındığını duyurarak, 9 ay içinde bölgesel ve uluslararası denetim altında gerçekleşecek genel seçim çağrısında bulundu. Açıklamada, Geçici Askeri Konsey lideri Abdul Fattah al-Burhan, geçiş dönemini yönetip 9 ay içinde seçimleri organize etmesi ve Sudan halkına yönetimi şeffaflıkla seçebilmesi için, seçimlerde yerel, bölgesel ve uluslararası bir ortam yaratması için Geçici hükümet kurulması planlandığını belirtti. Açıklamada, ordunun değişime engel olmayacağı ve askeri konseyin yönetimi halkın seçtiği kişilere devredeceği de belirtilirken, ordunun göstericilere müdahalesinin de araştırılacağı bilgisi yer aldı.