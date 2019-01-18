Sudan Polisi Cenazeye Katılanlara Ateş Açtı
56 dakika önce
Sudan polisi, dün gerçekleştirilen protesto gösterisi sırasında hayatını kaybeden Muaviye Osman'ın cenazesine katılanlara müdahale ederek ateş açtı.
Sudan
polisi, dün gerçekleştirilen protesto gösterisi sırasında hayatını kaybeden Muaviye Osman'ın cenazesine katılanlara müdahale ederek ateş açtı.
Sudan muhalefetine bağlı Sudanlı Doktorlar Komisyonu, dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen protestolarda bir doktor, bir çocuk ve 50 yaşındaki Muaviye Osman olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Osman için bugün başkent Hartum
'da cenaze töreni düzenlendi. Sudan polisi, Muaviye Osman'ın cenazesine katılan binlerce Sudanlıya sert müdahalede bulundu. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis, göstericilere karşı gerçek kurşun kullandı. Osman'ın cenazesi için 2 bin kişinin Berri Mahallesi'nde toplandığı kaydedildi. - HARTUM
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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