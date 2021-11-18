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Son dakika haber... Sudan polisi, protestolara gerçek mermiyle müdahale ettiği iddialarını yalanladı - Son Dakika

Son dakika haber... Sudan polisi, protestolara gerçek mermiyle müdahale ettiği iddialarını yalanladı

18.11.2021 23:32

Son dakika gelişmesine göre Sudan Emniyet Genel Müdürü Halid Mehdi, polisin, askeri yönetim karşıtı protestolardaki barışçıl göstericilere ateş açmadığını ve protestoları dağıtmak için uluslararası standartlara uygun göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını ileri sürdü.

Sudan Emniyet Genel Müdürü Halid Mehdi, polisin, askeri yönetim karşıtı protestolardaki barışçıl göstericilere ateş açmadığını ve protestoları dağıtmak için uluslararası standartlara uygun göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını ileri sürdü.

Mehdi, başkent Hartum'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Polis, cop ve gaz bombalarıyla mümkün olan asgari güvenlik gücünü kullandı. Polisin resmi kayıtlarında, gösterilerde ölen ve yaralananlarla ilgili herhangi bir rakam veya istatistik yok." ifadesini kullandı.

Ateşli silahları kullanan başka tarafların olasılığına dikkati çeken Mehdi, "Ölüm nedenlerini araştırmak bizim görevimiz. Bir mensubumuzun ateş açtığı tespit edilirse mahkemeye vermekten çekinmeyiz. Belli tarafları suçlamıyoruz. Soruşturmalar sürüyor. diye konuştu.

Polis güçlerinin barışçıl göstericilere ateş açmadığını savunan Mehdi, protestoları dağıtmak için uluslararası standartlara uygun göz yaşartıcı gaz bombası kullanıldığını iddia etti.

"Sağlık durumu kritik olan polisler var"

Hartum Eyaleti Polis Müdürü Zeynelabidin Osman da polisin göstericiler tarafından haksız şiddete maruz kaldığını, karakolların saldırıya uğradığını ve kendilerini savunmak zorunda kaldıklarını söyledi.

"Sağlık durumu kritik olan polisler var" diyen Osman, ölenlerin sayısının tespiti ve kesin sonuçlara ulaşılması amacıyla Başsavcılıkla iş birliği içinde bir komite kurulacağını açıkladı.

Osman, "Gösterilerde ateşli silah kullanmadık, sadece cop ve gaz bombaları kullandık. Protestoculara ateş açıldığına dair bütün soruşturmalara hazırız ve göstericilerin öldürülmesinden sorumlu kişilerden hesap sorulmasına itirazımız yok." dedi.

Gösterilerin barışçıl olmaktan saptığını ileri süren Osman, "10-15 yaşlarındaki çocukların olaylara karıştırılması, sokakların kapatılması, kanunlara aykırı bir eylem değil midir?" ifadesini kullandı.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, "17 Kasım gösterilerinde, Bahri bölgesinde bir kişi öldü, 30 kişi gazdan etkilendi. Bazıları ağır 89 polis yaralandı. 3 polis aracı tahrip edildi, 1 polis aracı yakıldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protesto hareketlerine liderlik eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, çarşamba günü Hartum'da düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerince yapılan müdahalede 15 göstericinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Açıklamada, güvenlik güçleri göstericilere gerçek mermiyle müdahale etmekle suçlanmıştı.

Son dakika haber... Sudan polisi, protestolara gerçek mermiyle müdahale ettiği iddialarını yalanladı
Son dakika haber... Sudan polisi, protestolara gerçek mermiyle müdahale ettiği iddialarını yalanladı
Son dakika haber... Sudan polisi, protestolara gerçek mermiyle müdahale ettiği iddialarını yalanladı
Son dakika haber... Sudan polisi, protestolara gerçek mermiyle müdahale ettiği iddialarını yalanladı
Son dakika haber... Sudan polisi, protestolara gerçek mermiyle müdahale ettiği iddialarını yalanladı

Hartum, Polis, Sudan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sudan polisi, protestolara gerçek mermiyle müdahale ettiği iddialarını yalanladı - Son Dakika


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