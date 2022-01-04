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Son dakika gündem: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor

04.01.2022 19:15

Son dakika haberler: Sudan'da askerin, yönetimi tamamen sivillere devretmesi isteğiyle 3 aydır devam eden protestolarda göstericiler, gaz bombalarıyla dağıtıldı.

Sudan'da askerin, yönetimi tamamen sivillere devretmesi isteğiyle 3 aydır devam eden protestolarda göstericiler, gaz bombalarıyla dağıtıldı.

Ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesi ve 21 Kasım 2021'deki siyasi mutabakata karşı çıkan binlerce kişi, Sudan Meslek Odaları ve Direniş Komitelerinin çağrısıyla "Şehitlere Vefa" sloganıyla başkentin Bahri ve Umdurman bölgeleri ile bazı kentlerde sokağa çıktı.

Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen protestocular, askeri darbe karşıtı slogan atarak askerin yönetimi bir an önce ve tamamen sivillere devretmesini istedi.

Güvenlik güçleri ise eylemcilerin saraya ulaşmalarını engellemek için göz yaşartıcı gaz bombaları attı.

Göstericilerin güvenlik güçlerine taş atarak karşılık vermesi üzerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresindeki ana ve ara sokaklarda iki taraf arasında kovalamaca yaşandı.

Polisin müdahalesi sonucu onlarca gösterici gazdan etkilendi.

Başkentin çeşitli mahallelerinde bazı caddeler ve ara sokaklarda süren eylemlerde, polis yoğun şekilde gaz bombalarıyla müdahale ediyor.

BM Sudan Temsilcisi Peretz, ordu komutanıyla görüştü

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşmiş Milletler'in (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz ile hükümetle misyon arasındaki sürekli istişareler çerçevesinde bir araya geldi.

İki taraf, geçiş dönemi yapılarının tamamlanması ve önceki gün istifa eden Başbakan Abdullah Hamduk'un yerini alacak yeni başbakanın atanmasının hızlandırılmasının gerekliliğini vurguladı.

25 Ekim 2021'den bu yana devam eden bu gösterilerde, yüzlerce gösterici gerçek mermi, ses ve gaz bombalarıyla yaralanırken 57 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Son dakika gündem: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor
Son dakika gündem: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor
Son dakika gündem: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor
Son dakika gündem: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor
Son dakika gündem: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor
Son dakika gündem: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor
Son dakika gündem: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor
Son dakika gündem: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor

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cumhurbaşkanlığı sarayı, Hartum, Darbe, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor - Son Dakika
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