Sudan polisi, cumhurbaşkanlığına yürümek isteyen göstericileri gaz bombasıyla dağıttı - Son Dakika
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Sudan polisi, cumhurbaşkanlığına yürümek isteyen göstericileri gaz bombasıyla dağıttı

13.09.2022 17:40
Sudan polisi, cumhurbaşkanlığına yürümek isteyen göstericileri gaz bombasıyla dağıttı

Sudan polisi, sivil yönetim talebiyle başkent Hartum'da sokaklara çıkan ve cumhurbaşkanlığı sarayına ilerleyen protestoculara gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Sudan polisi, sivil yönetim talebiyle başkent Hartum'da sokaklara çıkan ve cumhurbaşkanlığı sarayına ilerleyen protestoculara gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Hartum ile çevresindeki Umdurman ve Bahri kentlerinde askeri yönetim karşıtı sloganlar atan yüzlerce eylemci, çok sayıda caddeyi barikatlarla trafiğe kapattı.

Güvenlik güçleri ise göstericilerin çevre şehirler ve banliyölerden başkent Hartum'a ve kritik noktalara ilerleyişini engellemek için Hartum ile kuzeyini birbirine bağlayan Mek Nimir köprüsü ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ordunun genel karargahına çıkan yollarda araç geçişine izin vermedi.

Bazı noktalarda toplanan ve buralardan cumhurbaşkanlığı sarayına hareket eden grup, polisin gaz ve ses bombalarıyla müdahalesi sonrasında ara sokaklara dağıldı.

Ordu, seçimler olmadan iktidarı bırakmamakta ısrarcı

Ordu, güvenlik tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Görevden alınan bakanların yerine yeni isimlerin getirildiği ülkede askeri yönetim, aylardır henüz bir başbakan belirleyemedi.

"Darbe" olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren ve iktidarın sivillere devredilmesini isteyen askeri yönetim karşıtı grupların protestoları sürüyor.

Geçiş dönemini yöneten Egemenlik Konseyi'nin başındaki askeri liderler, darbe iddialarını reddederken, iktidarı 2023'te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.

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Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan polisi, cumhurbaşkanlığına yürümek isteyen göstericileri gaz bombasıyla dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan polisi, cumhurbaşkanlığına yürümek isteyen göstericileri gaz bombasıyla dağıttı - Son Dakika
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