Son Dakika Haberleri: Sudan Resmi Haber Ajansı Kuşatıldı

Sudan Resmi Haber Ajansı Kuşatıldı

8 dakika önce

Sudan'da devlet televizyonu ve radyosunun ardından Sudan Haber Ajansının (SUNA) da askerler tarafından kuşatıldığı bildirildi.

Sudan Resmi Haber Ajansı Kuşatıldı, System.String[]
Sudan'da devlet televizyonu ve radyosunun ardından Sudan Haber Ajansının (SUNA) da askerler tarafından kuşatıldığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, başkent Hartum'daki SUNA merkez binası askerler tarafından kuşatıldı.

Kuşatmanın hemen ardından haber ajansının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

SUNA, güvenlik ve istihbarat birimlerine dayandırdığı paylaşımında, "Ülke genelinde bütün siyasi tutuklular serbest bırakıldı." açıklamasında bulundu.

Haberde serbest bırakılan kişilerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusunun bu sabah devlet televizyonu ve radyosunu kuşattığı belirtildi.

Başkent Hartum'daki havalimanında uçuşlar durdurulurken, sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görüldü.

Yerel kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtiyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:16 Kaynak: AA
Hartum, Sudan, Güncel
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