Sudan, Rusya ile askeri anlaşmaları etkinleştirmek istiyor - Son Dakika
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Sudan, Rusya ile askeri anlaşmaları etkinleştirmek istiyor

6 saat önce

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Huseyin, Hartum ve Moskova arasında imzalanan askeri anlaşmaların etkinleştirilmesinin önemini vurguladı.

Sudan, Rusya ile askeri anlaşmaları etkinleştirmek istiyor, System.String[]

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Huseyin, Hartum ve Moskova arasında imzalanan askeri anlaşmaların etkinleştirilmesinin önemini vurguladı.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Huseyin'in Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Genel Müdürü Albay Sergey Yurchenko başkanlığındaki heyeti kabul ettiği, görüşmede çeşitli alanlardaki askeri iş birliğini güçlendirme yollarının ve daha önce imzalanan anlaşmaların etkinleştirilmesinin ele alındığı belirtildi.

Huseyin, iki ülkenin derin ve güçlü ilişkilere sahip olduğunu, bunu sürdürme ve daha ileriye taşımayı arzuladıklarını ifade etti.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Rusya'nın Soçi kentinde geçen ekim ayındaki Rusya- Afrika zirvesinde Rusya Lideri Vladimir Putin ile görüşmüş, Moskova yönetimi Sudan'daki iç siyasi durumun normalleşmesine destek vereceğini açıklamıştı.

Sudan ve Rusya, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 2017'deki Moskova ziyaretinde askeri eğitim, tecrübe paylaşımı ve savaş gemilerinin iki ülke limanlarını kullanmasıyla ilgili çeşitli askeri anlaşmalar imzalamıştı.

Beşir'in nisan 2019'da askeri darbeyle görevine son verilse de savaş gemilerinin iki ülke limanlarını kullanmasıyla ilgili madde mayıs ayında yürürlüğe girmişti.

Rusya'nın Karadeniz'de bulunan tatil şehri Soçi'de 23-24 Ekim 2019'da düzenlenen Rusya-Afrika zirvesine 43 Afrika ülkesinin lideri katılmış, Rusya zirvede Afrika ülkeleriyle toplam değeri yaklaşık 12,5 milyar dolar olan çeşitli anlaşmalar imzalamıştı.

Ev sahibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin ilk gününde Mısır, Güney Afrika, Nijerya, Sudan, Etiyopya, Namibya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Orta Afrika Cumhuriyeti liderleriyle ikili toplantılar gerçekleştirmişti.

Moskova, Rusya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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