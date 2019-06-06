Son Dakika Haberleri: Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan itiraf: "Ölü sayısı 100 değil 46"
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Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan itiraf: "Ölü sayısı 100 değil 46"

1 saat önce

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili protestolar sırasında 100 kişinin öldüğüne yönelik açıklamaları reddederek, 46 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan itiraf:
Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili protestolar sırasında 100 kişinin öldüğüne yönelik açıklamaları reddederek, 46 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan'da darbenin ardından ülkeyi yöneten Askeri Geçiş Konseyi güçleri, pazartesi günü oturma eylemi gerçekleştiren darbe karşıtı eylemcilere müdahale etmişti. Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, protestolarda 100 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Yönetimdeki Geçici Askeri Konsey başta bu haberler karşısında sessiz kalmıştı. Sudan Sağlık Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada, ölenlerinin sayısının 100 değil 46 olduğunu açıkladı.

Sudan'da muhalifler, Konsey'in görüşme teklifini, eylemler şiddet kullanılırken bastırıldığı sırada güven duyamayacaklarını söyleyerek reddetti.

Konsey Başkan Yardımcısı Mohammed Hamadan, "Kaosa izin vermeyeceğiz ve kararlılıklarımızdan ödün vermeyeceğiz. Geri adım yok" dedi. - HARTUM
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanlığı, Sudan, Güncel
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