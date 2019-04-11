Sudan Savunma Bakanı, "1 Ay Boyunca 04.00-22.00 Arası Sokağa Çıkma Yasağı İlan Ettik" Dedi.
1 saat önce
Sudan Savunma Bakanı, "1 ay boyunca 04.00-22.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan ettik" dedi.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:03 Kaynak: İHA
Savunma Bakanı, "1 ay boyunca 04.00-22.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan ettik" dedi. - HARTUM
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