Son Dakika Haberleri: Sudan Savunma Bakanı, "1 Ay Boyunca 04.00-22.00 Arası Sokağa Çıkma Yasağı İlan Ettik" Dedi.

Sudan Savunma Bakanı, "1 Ay Boyunca 04.00-22.00 Arası Sokağa Çıkma Yasağı İlan Ettik" Dedi.

1 saat önce

Sudan Savunma Bakanı, "1 ay boyunca 04.00-22.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan ettik" dedi.

Sudan Savunma Bakanı,
Sudan Savunma Bakanı, "1 ay boyunca 04.00-22.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan ettik" dedi. - HARTUM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:03 Kaynak: İHA
Sudan, Güncel
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan Savunma Bakanı, "1 Ay Boyunca 04.00-22.00 Arası Sokağa Çıkma Yasağı İlan Ettik" Dedi.
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