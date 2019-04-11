Sudan Savunma Bakanı, "Anayasa Askıya Alındı, Kanunlar Yeniden Yapılacak.
1 saat önce
Sudan Savunma Bakanı, "Anayasa askıya alındı, kanunlar yeniden yapılacak.
Sudan Savunma Bakanı, "Anayasa askıya alındı, kanunlar yeniden yapılacak. 2 yıl boyunca ülkeyi Askeri Konsey yönetecek" dedi. - HARTUM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:06 Kaynak: İHA
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