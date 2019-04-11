Son Dakika Haberleri: Sudan Savunma Bakanı, Anayasa Çalışmalarının Askıya Alındığını, Başbakanlık, Meclis ve Eyalet...

Sudan Savunma Bakanı, Anayasa Çalışmalarının Askıya Alındığını, Başbakanlık, Meclis ve Eyalet...

1 saat önce

Sudan Savunma Bakanı, anayasa çalışmalarının askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini açıkladı.

Sudan Savunma Bakanı, Anayasa Çalışmalarının Askıya Alındığını, Başbakanlık, Meclis ve Eyalet..., System.String[]
Sudan Savunma Bakanı, anayasa çalışmalarının askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: AA
Sudan, Başbakanlık, Güncel
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