Sudan Savunma Bakanı, Anayasa Çalışmalarının Askıya Alındığını, Başbakanlık, Meclis ve Eyalet...
1 saat önce
Sudan Savunma Bakanı, anayasa çalışmalarının askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini açıkladı.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: AA
Savunma Bakanı, anayasa çalışmalarının askıya alındığını, Başbakanlık
, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini açıkladı.
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