Son Dakika Haberleri: Sudan Savunma Bakanı Avad Bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Sıfatıyla Yemin Ederek Göreve...

Sudan Savunma Bakanı Avad Bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Sıfatıyla Yemin Ederek Göreve...

1 saat önce

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı.

Sudan Savunma Bakanı Avad Bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Sıfatıyla Yemin Ederek Göreve..., System.String[]
Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:57 Kaynak: AA
Sudan, Güncel
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