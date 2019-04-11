Sudan Savunma Bakanı Avad Bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Sıfatıyla Yemin Ederek Göreve...
1 saat önce
Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:57 Kaynak: AA
Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı.
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