Son Dakika Haberleri: Sudan Savunma Bakanı Avad Bin Avf, "Hükümetle Anlaşma Yollarını Çok Denedik, Yapamadık.

Sudan Savunma Bakanı Avad Bin Avf, "Hükümetle Anlaşma Yollarını Çok Denedik, Yapamadık.

1 saat önce

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, "Hükümetle anlaşma yollarını çok denedik, yapamadık.

Sudan Savunma Bakanı Avad Bin Avf,
Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, "Hükümetle anlaşma yollarını çok denedik, yapamadık. Daha sonra halkın da isteği ve çoğunluğu ile müdahale ettik" dedi. - HARTUM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:03 Kaynak: İHA
Sudan, Güncel
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