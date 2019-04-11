Sudan Savunma Bakanı Avad Bin Avf, "Hükümetle Anlaşma Yollarını Çok Denedik, Yapamadık.
1 saat önce
Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, "Hükümetle anlaşma yollarını çok denedik, yapamadık.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:03 Kaynak: İHA
Savunma Bakanı Avad bin Avf, "Hükümetle anlaşma yollarını çok denedik, yapamadık. Daha sonra halkın da isteği ve çoğunluğu ile müdahale ettik" dedi. - HARTUM
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