Sudan Savunma Bakanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sudan Savunma Bakanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

7 saat önce

Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Cemal Ömer (59), Güney Sudan'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sudan Savunma Bakanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, System.String[]

Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Cemal Ömer (59), Güney Sudan'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Sudanlı silahlı gruplarla müzakereler kapsamında Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da bulunan Savunma Bakanı Orgeneral Ömer'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ömer'in naaşı, bugün başkent Hartum'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Bakan Orgeneral Ömer, devrik lider Ömer el- Beşir döneminde Askeri İstihbarat Başkanlığı, darbenin ardından ise Askeri Geçiş Konseyi üyeliği görevlerinde bulunmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:56 Kaynak: AA

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