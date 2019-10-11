Son Dakika Haberleri: Sudan Savunma Bakanı Ömer, Büyükelçi Neziroğlu ile görüştü
Son Dakika Güncel Sudan Savunma Bakanı Ömer, Büyükelçi Neziroğlu ile görüştü

Sudan Savunma Bakanı Ömer, Büyükelçi Neziroğlu ile görüştü

1 saat önce

Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Cemaleddin Ömer, Türkiye ile Sudan arasında ezeli ilişki bulunduğunu söyledi.

Sudan Savunma Bakanı Ömer, Büyükelçi Neziroğlu ile görüştü, System.String[]

Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Cemaleddin Ömer, Türkiye ile Sudan arasında ezeli ilişki bulunduğunu söyledi.

Orgeneral Ömer, başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı binasında, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile görüştü.

Ömer, Türkiye'nin; Sudan'a karşı sabit duruşu, Aralık 2018 devrimi sonrasında değişime destek olan tutumu, Sudan halkının kararına saygı duyması ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 17 Ağustos'ta geçiş dönemiyle ilgili anlaşmanın imza törenine katılmasına övgüde bulundu.

"Türkiye ile ezeli ilişkimiz var." diye Ömer, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerden de övgüyle söz ederek, Türkiye'nin, Sudan'ın bölgesel ve uluslararası alanlardaki doğal rolüne dönüşüne destek vermesi temennisini paylaştı.

Büyükelçi Neziroğlu da Sudan halkının istikrar, barış ve ekonomik zorlukların üstesinden gelebilme hedeflerini gerçekleştirebilmesi için geçiş döneminin tam başarıya ulaşması temennisinde bulundu.

Türkiye, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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