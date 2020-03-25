Sudan Savunma Bakanı Ömer, kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

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Sudan Savunma Bakanı Ömer, kalp krizinden hayatını kaybetti
6 saat önce
Sudan Savunma Bakanı General Al-Din Cemal Ömer, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sudan Savunma Bakanı General Al-Din Cemal Ömer, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güney Sudan'ın başkenti Juba'ya ziyarette bulunan Sudan Savunma Bakanı General Cemal Ömer, bu sabah kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sudan makamlarının, Bakan Ömer'in cenazesi Sudan'a getirmek için hazırlıklara başladığı ifade edildi. Sudanlı Bakanın, gün boyunca ülkesinin geçiş hükümet ve yerel grupları arasındaki barış görüşmelerine katıldığı öğrenildi. - HARTUM
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:46 Kaynak: İHA
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