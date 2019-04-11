Sudan Savunma Bakanı Yüksek Askeri Konseyin Yönetime El Koyduğunu Açıkladı (3)
10 dakika önce
- Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf'ın açıklaması Sudan Ordusu Ömer el Beşir'in tutuklandığını, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
- Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf'ın açıklaması
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:48 Kaynak: AA
Sudan Ordusu Ömer el Beşir'in tutuklandığını, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
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