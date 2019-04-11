Son Dakika Haberleri: Sudan Savunma Bakanı Yüksek Askeri Konseyin Yönetime El Koyduğunu Açıkladı (2)

Sudan Savunma Bakanı Yüksek Askeri Konseyin Yönetime El Koyduğunu Açıkladı (2)

1 saat önce

- Sudan Savunma Bakanı'nın açıklaması Sudan Ordusu Ömer el Beşir'in tutuklandığını, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

- Sudan Savunma Bakanı'nın açıklaması Sudan Ordusu Ömer el Beşir'in tutuklandığını, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:11 Kaynak: AA
Sudan, Güncel
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