Sudan, sekteye uğrayan Hedasi Barajı müzakerelerinde "alternatif seçenekleri" tartışıyor - Son Dakika

Sudan, sekteye uğrayan Hedasi Barajı müzakerelerinde "alternatif seçenekleri" tartışıyor

18.01.2021 21:15
Sudan, sekteye uğrayan Hedasi Barajı müzakerelerinde

Sudan'ın, Etiyopya'nın Mavi Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve krize neden olan Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesiyle ilgili Etiyopya ve Mısır ile yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından alternatif seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.

Sudan'ın, Etiyopya'nın Mavi Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve krize neden olan Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesiyle ilgili Etiyopya ve Mısır ile yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından alternatif seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.

Sudan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Hedasi Barajı dosyasının takibi için oluşturulan Yüksek Komite, Başbakan Abdullah Hamduk başkanlığında toplandı.

Adalet, Dışişleri, Sulama ve Su Kaynakları bakanları ile Genel İstihbarat Teşkilatı Müdürü ve Askeri İstihbarat Başkanı'nın da katıldığı toplantıda, son altı aydır sekteye uğrayan üçlü müzakereler konusunda "alternatif seçenekler" tartışıldı.

Sudan'ın, ülkesinin tüm tarafların çıkarlarını koruyan, herkesçe bağlayıcı bir anlaşmaya varılması konusundaki duruşunun yinelendiği toplantıda, Etiyopya'nın Temmuz 2021'de barajı ikinci kez doldurma kararının riskleri de masaya yatırıldı.

Açıklamada, "Sudan, oldu bitti politikasının dayatılmasını ve hayatları Mavi Nil'e bağlı 20 milyon vatandaşının güvenliğinin tehdit edilmesini reddediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kriz 9 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 9 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

Temmuz 2020'de su tutmaya başlayan barajın şimdiye dek yüzde 78'i tamamlandı.

Nil Nehri, Başbakan, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan, sekteye uğrayan Hedasi Barajı müzakerelerinde 'alternatif seçenekleri' tartışıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Havai fişek patlaması sonucu yaralanan G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak Eşi ve kızının üzerine kaynar su döken koca tutuklandı Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü Korkutan araştırma! Kovid-19'u atlatanların üçte biri ilk 5 ayda tekrar hastaneye kaldırıldı
Sibel Can ve Hakan Altun, şov projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor Sibel Can ve Hakan Altun, şov projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor         
22:11
Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan tebrik etti Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan tebrik etti         
21:31
Siyaset sosyoloğu Prof. Dr. Nur Vergin evinde ölü bulundu Siyaset sosyoloğu Prof. Dr. Nur Vergin evinde ölü bulundu         
21:15
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı         
20:41
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların ismini tek tek verdi         
20:23
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde         
19:03
Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı         
18:10
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi         
13:27
Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor         
12:44
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi         
11:31
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 22:20:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan, sekteye uğrayan Hedasi Barajı müzakerelerinde "alternatif seçenekleri" tartışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei