Sudan Sulama Bakanı Abbas, Etiyopya ile baraj krizinde "askeri çözüme ihtimal vermediklerini" bildirdi - Son Dakika

Sudan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Yasir Abbas, bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı konusunda "askeri çözüme ihtimal vermediklerini" söyledi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Abbas, "Sudan'a sağlayacağı faydalardan dolayı Hedasi Barajı'nı destekliyoruz ama barajın dolumu ve işletilmesi konusunda bağlayıcı, yasal bir anlaşma olmadan bu faydalar zarara dönüşecek." diye konuştu.

Sudan'daki Rusayris Barajı'nın verimli bir şekilde çalışabilmesi için ona çok yakın olan Hedasi Barajı'nın işletilmesiyle ilgili sürekli bilgi alışverişinde bulunulması gerektiğini belirten Abbas, müzakerelerde henüz bir gelişme olmadığını, müzakere yöntemi değiştirilmediği müddetçe bir ilerleme kaydedilmeyeceğini dile getirdi.

Abbas, ülkesinin Hedasi Barajı müzakerelerine ara buluculuk yapmak için Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve Afrika Birliği'ni içeren uluslararası bir dörtlü oluşum önerirken, Etiyopya'nın ara bulucu olarak yalnızca Güney Afrika'yı önerdiğini aktardı.

Etiyopya'ya dava için uygun zamanı bekliyoruz"

Barajdan olumsuz anlamda tek etkilenenin Sudan olduğunu vurgulayan Abbas, Etiyopya'nın su paylaşımı meselesinin yeniden değerlendirilmesi fikrine sıcak baktıklarını ancak bu konunun mevcut anlaşmazlıklardan ayrı tutulmasını istemelerine rağmen Etiyopya'nın iki dosyayı birleştirmek istemesinin durumu içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini savundu.

Sudan'ın, su paylaşımı yerine su menfaatleri ilkesini desteklediğini söyleyen Bakan Abbas, "Etiyopya inadında ısrar ederse tüm yasal seçeneklerimiz masada. Askeri çözüme ihtimal vermiyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan'ın daha önce üzerinde anlaşmaya varılan maddeleri imzalamak, müzakerelerin devamlılığını sağlamak ve müzakerelerin bir süreye bağlı olması şartıyla geçici bir anlaşmayı kabul ettiğini belirten Abbas, "Hedasi Barajı ile ilgili yasal adımlarımızı hazırladık ve Etiyopya'ya dava açmak için uygun zamanı bekliyoruz." dedi.

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden, anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.