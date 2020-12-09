Sudan, Suriye vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamasını iptal etti - Son Dakika

Sudan İçişleri Bakanlığı, eski rejim döneminde getirilen Suriye vatandaşlarının vizeden muaf tutulma uygulamasını kaldırdı.

Sudan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Suriyelileri vizeden muaf tutan 2001 tarihli 179 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etti.

İçişleri Bakanı Orgeneral et-Tırefi İdris, kararın yürürlüğe girmesi için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaları konusunda ilgili makamlara talimat verdi.