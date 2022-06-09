Sudan Ticaret Odaları Birliği (STOB) Başkanı Nadir el-Hilali, başkent Hartum'daki STOB genel merkezinde AA muhabirine açıklamada bulundu. Hilali, Türkiye ile ticaret hacminin iki ülke arasındaki tarihi ve köklü ilişkiler düzeyinde olmadığını belirterek, "Rolümüz iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak ve Türk yatırımcıların Sudan'a gelmesinin önünü açmak." dedi.
Son Dakika › Güncel › Sudan Ticaret Odaları Birliği Başkanı, Türkiye ile ticareti artırmayı hedeflediklerini söyledi Açıklaması - Son Dakika