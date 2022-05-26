Sudan Ticaret Odaları: Türkiye ile ticaret hacminin artırılması için çabalıyoruz - Son Dakika
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Sudan Ticaret Odaları: Türkiye ile ticaret hacminin artırılması için çabalıyoruz

26.05.2022 22:48
Sudan Ticaret Odaları: Türkiye ile ticaret hacminin artırılması için çabalıyoruz

Sudan Ticaret Odaları Birliği Genel Sekreteri Vifak Salah Abdülal, ülkesi ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması için çabaladıklarını bildirdi.

Sudan Ticaret Odaları Birliği Genel Sekreteri Vifak Salah Abdülal, ülkesi ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması için çabaladıklarını bildirdi.

Abdülal, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Ticaret Odaları Birliği binasında, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Göktuğ Bayrı'yı kabul etti.

Görüşmede, Sudan ihracatının Türkiye pazarlarına ve Türkiye aracılığıyla Avrupa pazarına girdiğini ifade eden Abdülal, toplantıda Türkiye ile Sudan arasındaki ticari iş birliğini artırma arzusunu vurguladı.

Abdülal, iki ülke arasındaki ticaret hacminin nasıl artırılacağının istişare edildiği toplantıda, Türkiye'nin de desteğiyle Türkiye ve Avrupa pazarlarına girebilmeleri için canlı hayvan ve etlerin Avrupa standartlarına uyması konusunda ortak çalışmanın gerekliliği üzerinde mutabık kaldıklarını söyledi.

Ticaret Odaları Birliği Genel Sekreteri, Ticaret Müşaviri Bayrı'nın da kısa vadede planladıklarını belirttiği Sudan'da ticari faaliyette bulunan Türk iş sektörü ile Sudan iş sektörü arasında doğrudan ikili görüşmeler yapma konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Görüşmede, Türkiye'deki modern ve gelişmiş tarım, sanayi, makine ve teçhizatının Sudan'a ithali ve pazarlanmasının kolaylaştırılması için yapılabilecekler ele alındı.

Ticaret Müşaviri Bayrı, Sudan'daki özel sektörü Türkiye'de 10-12 Haziran'da gerçekleştirilecek Türk-Arap İş Zirvesi'ne davet etti.

Pamuk, susam, yem ve altının Sudan'dan ithal edilen başlıca kalemler olduğunu belirten Bayrı, "Her iki ülkenin de menfaatine olacak şekilde karşılıklı ticaret hacmini artırmak yolunda daha çok bir araya gelerek, özel sektörleri harekete geçirerek bir iş birliği ortamı oluşturmak yararlı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

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