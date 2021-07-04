Sudan, Troyka ülkeleri ile Hedasi Barajı krizini görüştü - Son Dakika

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Troyka ülkelerinin (ABD, İngiltere ve Norveç) temsilcileri ile Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında krize yol açan Hedasi Barajı meselesini ele aldı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehdi, ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Donald Booth, İngiltere'nin Sudan Özel Temsilcisi Robert Fairweather ve Norveç'İn Sudan Özel Temsilcisi Andre Stansen'i kabul etti.

Temsilcilere Sudan'ın baraj konusundaki tutumuna ilişkin açıklama yapan Mehdi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) konuya dair acil oturum düzenlenmesi talebini iletti.

Sudan'daki barış süreci ve Cuba Barış Anlaşması'nın görüşüldüğü toplantıda temsilciler, konuyla ilgili uluslararası toplumun aydınlatılması ve geçiş hükümetinin çabalarına katılımının önemini vurguladı.

BMGK'de 8 Temmuz'da Hedasi Barajı meselesinin ele alınacağı bir toplantı düzenlenecek.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.