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Sudan Türkiye Mezunları Derneğinde Türkiye Bursları tanıtıldı - Son Dakika

Sudan Türkiye Mezunları Derneğinde Türkiye Bursları tanıtıldı

31.01.2022 21:46

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları", Sudan'ın başkenti Hartum'daki Sudan Türkiye Mezunları Derneğinde tanıtıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları", Sudan'ın başkenti Hartum'daki Sudan Türkiye Mezunları Derneğinde tanıtıldı.

Tanıtım programına çok sayıda Sudanlı genç katıldı.

Derneğin Genel Sekreteri Yasir Davud ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ammar Muhammed Ali, üniversite eğitimi ve Türkiye Bursları'na ilişkin sunum yaptı.

Türkiye ile ilgili genel bilgilendirmelerin de yapıldığı programa, Sudanlı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Dernek Başkanı Eymen Cabir Fikri, AA muhabirine, dernekte Türkiye Bursları programına başvurmak isteyenlere yardımcı olduklarını, yoğun talebin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Fikri, "Eski mezun öğrencilerimiz sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. İnşallah, Türkiye'de okuyan öğrencilerimiz iyi meslekler edinirler. Türkiye'ye ve YTB'ye bu fırsatı Sudan'a verdikleri ve her sene kontenjanı artırdıkları için içten teşekkür ediyoruz. " diye konuştu.

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Muhammed Ali, Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Türkiye Mezunları Derneğinde Türkiye Bursları tanıtıldı - Son Dakika


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