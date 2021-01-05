Sudan uçuş yasağı süresini uzattı - Son Dakika

Sudan uçuş yasağı süresini uzattı

05.01.2021 01:37
Sudan uçuş yasağı süresini uzattı, System.String[]

Sudan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesi sebebiyle İngiltere, Hollanda ve Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağını 13 Ocak'a kadar uzattı.

Sudan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesi sebebiyle İngiltere, Hollanda ve Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağını 13 Ocak'a kadar uzattı.

Hartum Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Kurumu'nun İngiltere, Hollanda ve Güney Afrika yolcularına 23 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında uyguladığı 2 haftalık uçuş yasağının süresini 13 Ocak'a kadar uzattığı belirtildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar 23 bin 316 kişi hastalığa yakalandı, 1468 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere, Hollanda, Sudan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan uçuş yasağı süresini uzattı - Son Dakika


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