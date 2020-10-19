Sudan Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliğine hazır - Son Dakika

Sudan Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliğine hazır

19.10.2020 04:37
Sudan Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliğine hazır, System.String[]

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hmidti, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile iş birliğine hazır olduklarını açıkladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hmidti, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile iş birliğine hazır olduklarını açıkladı.

Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Hmidti, resmi temaslarda bulunmak üzere Hartum'a gelen UCM Savcısı Fatou Bensouda'yı kabul etti.

Sudan yargısının bağımsız olduğunu ve hükümetin yargının işlerine müdahale etmediğini söyleyen Hmidti, geçiş hükümetinin UCM ile iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

"UCM'nin ziyareti, yeni Sudan'da değişimin kanıtı"

Bensouda, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile de bir araya geldi.

Hamduk, Sudan'ın yalnızca uluslararası taahhütlerden dolayı değil, devrimcilerin taleplerini yerine getirmek için de adaleti sağlamaya bağlı olduğunu söyledi.

Hamduk, UCM heyetinin ziyaretinin yeni Sudan'da kapsamlı reform süreçlerinin getirdiği değişimin kanıtı olduğunu kaydetti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Bensouda, ziyaretinin amacının Sudanlı yetkililerle mahkemenin ülkenin batısındaki Darfur bölgesi ile ilgili konulardaki çalışmalarını koordine etmek ve Ali Muhammed Ali Abdurrahman (Kuşeyb) davasıyla ilgili bilgi toplamak olduğunu belirtti.

Bensouda, davalarda ilerleme sağlamak amacıyla yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi için ilgili makamlarla görüştüklerini söyledi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre Bensouda ve beraberindeki heyet, 21 Ekim'e kadar sürecek temaslarında Sudanlı yetkililere Sudan vatandaşlarının davalarında kaydedilen ilerleme konusunda bilgilendirmede bulunacak.

Savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan yargılanacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Darfur'da savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yakalama kararı çıkardığı Cancavid milislerinin komutanı olduğu öne sürülen Kuşeyb'in teslim olduğu Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM misyonu tarafından 9 Haziran'da mahkemeye teslim edildiğini duyurmuştu.

Sudan hükümetiyle savaşan Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Kuşeyb, Darfur Savaşı'nda Sudan hükümeti ile Cancavid milisleri arasında gerçekleşen görüşmelerde yer almıştı. Mahkeme, Batı Darfur'un Kodoom, Bindist, Mukjar ve Arawala köylerinde cinayet, tecavüz ve işkence gibi suçların emri altındaki Cancavid milislerince işlendiği gerekçesiyle Kuşeyb'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan yargılayacak.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan'ın UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar sayesinde UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

UCM, Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla çok sayıda kişi hakkında yakalama emri çıkartmıştı ancak bazı davalar, ölüm ve delil yetersizliği gibi nedenlerle düşmüştü.

Kuşeyb'in yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun, eski Savunma Bakanı Abdurrahim Hüseyin ve Afrika Birliği Barış Gücü üssü Haskanita'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olarak savaş suçu işlediği iddiasıyla Sudanlı direniş lideri Abdullah Banda hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Kuşeyb, Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı oldu.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Darfur, Savaş, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliğine hazır - Son Dakika

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