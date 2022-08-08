Sudan'dan Avrupa hayaliyle geldiği Bağdat'ta Iraklıların zamanını ayarlıyor - Son Dakika
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Sudan'dan Avrupa hayaliyle geldiği Bağdat'ta Iraklıların zamanını ayarlıyor

08.08.2022 11:16
Sudan'dan Avrupa hayaliyle geldiği Bağdat'ta Iraklıların zamanını ayarlıyor

Sudan vatandaşı Hammuda Ebu Velid es-Sudani, yaklaşık 40 yıl önce bambaşka hayallerle geldiği Bağdat'ta Iraklıların kol saatlerini tamir ederek geçimini sağlıyor.

Sudan vatandaşı Hammuda Ebu Velid es-Sudani, yaklaşık 40 yıl önce bambaşka hayallerle geldiği Bağdat'ta Iraklıların kol saatlerini tamir ederek geçimini sağlıyor.

Sudan'ın Güney Kordofan eyaletinden 1983'te Irak'ın başkenti Bağdat'a kaçarak gelen Sudani, buradan kısa süre sonra Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya geçmeyi hayal ediyordu. Ancak o dönem Irak'ın şartları Sudanlının düşlerini gerçekleştirmesine izin vermedi.

Devrik lider Saddam Hüseyin iktidarında ayağını Bağdat topraklarına basar basmaz Hammuda Ebu Velid es-Sudani'ye "zorunlu askerlik" yolu gözüktü.

Irak'ta üç savaşta askerlik yapan ve gazi olan Sudani, burada evlendi, 3 erkek 1 de kız çocuğu oldu.

"Kuveyt Harbi'ne katıldım, kolumdan ve bacağımdan yaralandım "

Sudani, Bağdat'ın merkezinde yer alan Bab el-Şarki'deki mütevazı tezgahında ilginç hayat hikayesini AA muhabirine anlattı.

Irak'a geldiği 1983'te durumların iyi olduğunu ve ilk yıllarda demir çelik işleri yaptığını söyleyen Sudani, "O zaman gençtim ve hayatta hedeflerim vardı. Irak'a geliş amacım; buradan Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya geçmekti. Ancak bu hayalim gerçekleşmedi." dedi.

Irak'ın batısında o zamanki adıyla "Halk Seferberliği" olan zorunlu askerlik hizmeti yaptığını ifade eden Hammuda Sudani, şunları kaydetti:

"İran-Irak Savaşı'nın yanı sıra Kuveyt Harbi'ne (Irak'ın Kuveyt'i işgali) de katıldım ve o dönem bacağımdan ve kolumdan yaralandım. Bacağım ve kolumdaki sakatlık devam ediyor. ABD işgalinde de askerdim ve savaşta yer aldım. 2003 sonrası askerlikten terhis edildik ve işler kötü gitmeye başladı."

Sudani, Iraklıların zamanını ayarlayarak geçimini sağlama işine ilişkin ise, "Kol saati tamir etme mesleğini de benden önce buraya yerleşen akrabalarım vardı, onlarla çalışarak öğrendim. Zamanla saat tamircisi ve ustası oldum. Kol saatlerinin tamir edilmesinin yanı sıra parlatılmasında da ustayım. Kovid-19 döneminde işimiz epeyce etkilendi." ifadelerini kulandı.

İşteki zamanının büyük bölümünü müşterilerin kol saatlerini parlatmakla geçirdiğini belirten Sudani, "Saatleri parlatmak için kullandığım malzemeler Türk malı. Suriye'den gelen saat parlatıcıları da kullanıyorum." şeklinde konuştu.

Cep telefonlarının gelişmesiyle kol saatlerine rağbetin azaldığından yakınan Sudani, bunun yaptığı zanaata da olumsuz etkisi olduğunu söyledi.

Sudani, doğduğu topraklar Güney Kordofan eyaletinde günümüzde de sorunların olduğuna dikkati çekerek Bağdat'tan ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

Irak yasalarına göre vatandaşlık hakkı elde etmeseler de Sudani'nin çocukları Bağdat'taki okullarda eğitimlerini sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Bağdat, Sudan, Irak, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'dan Avrupa hayaliyle geldiği Bağdat'ta Iraklıların zamanını ayarlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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