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Sudan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı - Son Dakika

Sudan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı

16.02.2022 12:36
Sudan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı

Sudan, vatandaşlarına Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle bu ülkeye seyahatlerini ertelemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sudan, vatandaşlarına Rusya- Ukrayna sınırındaki gerilimin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle bu ülkeye seyahatlerini ertelemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlara, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmemeleri ve durumları uygun olanların bu ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, vatandaşların Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki maslahatgüzar ile irtibat kurmaları istendi.

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Ukrayna, Rusya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sudan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı - Son Dakika
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