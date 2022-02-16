Sudan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı - Son Dakika

Sudan, vatandaşlarına Rusya- Ukrayna sınırındaki gerilimin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle bu ülkeye seyahatlerini ertelemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlara, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmemeleri ve durumları uygun olanların bu ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, vatandaşların Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki maslahatgüzar ile irtibat kurmaları istendi.