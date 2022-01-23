Sudan ve Etiyopya ikili ilişkilerde diyaloğun önemine vurgu yaptı - Son Dakika

Sudan ve Etiyopya, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için "şeffaf ve yapıcı" diyaloğun önemini vurguladı.

Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, iki günlük Etiyopya temaslarının ardından başkent Hartum'a döndü.

Dagalu ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, görüşmelerinde, iki ülkenin derin ve köklü ilişkilere sahip olduklarını teyit ederek, ortak önem arz eden meseleleri ele aldı, ikili ilişkileri geliştirmek için şeffaf ve yapıcı diyaloğun önemine vurgu yaptı.

Dagalu, 2020'de iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren sınır krizinden sonra Addis Ababa'yı ziyaret eden ilk üst düzey lider oldu.

-Sınır anlaşmazlığı ve baraj gerginliği

Sudan ile komşusu Etiyopya arasında uzun yıllardır sınır anlaşmazlığı ve Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı nedeniyle anlaşmazlıklar sürüyor.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı" Sudan topraklarını 29 Aralık 2020'de geri aldığını açıklamıştı.