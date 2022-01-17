Sudan ve Güney Sudan ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyor - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Danışmanı Tut Gulwak ile iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki ofisinde Gulwak'la bir araya gelen Burhan, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin etkinleştirilmesi ve ilgili kurumlarla koordineli olarak sınır kapılarının açılması üzerinde çalışılması çağrısında bulundu.

Gulwak ise toplantıda iki ülke arasındaki kara, nehir geçişleri ve demir yolu hattı açılmasına ilişkin önerilerin ayrıntılı olarak ele alındığını belirtti.

Güney Sudan'ın Temmuz 2011'de halk referandumuyla Sudan'dan ayrılmasından bu yana, sınırlar iki ülke arasındaki ihtilaf nedeniyle kapatılmıştı.

21 Ekim 2019'da Sudan, yaklaşık sekiz yıllık bir aradan sonra Güney Sudan ile nehir seferlerini yeniden başlatmış ve Güney Sudan'a Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından işletilen bir yardım köprüsü açmıştı.

21 Ağustos 2021'de Sudan ve Güney Sudan, 10 sınır kapısının 4'ünü açmaya karar vermişti ancak bu karar henüz yürürlüğe girmedi.