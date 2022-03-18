Sudan ve Güney Sudanlı liderlerden "bölgesel barış ve istikrar" vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan ve Güney Sudanlı liderlerden "bölgesel barış ve istikrar" vurgusu

18.03.2022 21:05
Sudan ve Güney Sudanlı liderlerden "bölgesel barış ve istikrar" vurgusu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Afrika Boynuzu'ndaki barış ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Afrika Boynuzu'ndaki barış ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da bir araya geldiği mevkidaşı Mayardit ile Güney Sudan'daki barış anlaşmasının uygulanmasındaki zorlukları, bölgesel barış ve güvenlikle ilgili meseleleri ele aldı.

Burhan, barış anlaşmasının garantörü olarak Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit'e, ülkelerindeki çatışmaları sona erdirmek için barış anlaşmasına imza atan tüm grupların güçlerinden oluşan birleşik bir komutanlık kurulmasını önerdi.

Güney Sudan tarafının Burhan'ın önerilerini memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, tarafların ulusal ve bölgesel ölçekte, Afrika Boynuzu'nda barış ve istikrarın tesisine bağlılığını teyit etti.

Taraflar, ortak sınırlar konusunda iş birliğine odaklanmak, ihtilaflı Abyei bölgesi de dahil olmak üzere petrol sahalarının geliştirilmesi yoluyla kalkınma üzerinden bir barış modeli oluşturulması için birlikte çalışma konusunda anlaştı.

Açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının ilişkileri ve tarihi bağları yeniden tesis etmek amacıyla iş birliğinin çerçevesi ve detaylarının belirlenmesi, gerekli hazırlıkların yürütülmesi için görevlendirildiği kaydedildi.

Güney Sudanlı taraflar, nihai barış anlaşması imzalamıştı

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Risk Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu taraflar, defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudanlı taraflar, Eylül 2018'de IGAD üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da nihai barış anlaşması imzalamıştı.

Petrol zengini Abyei bölgesi, Güney Sudan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana "tartışmalı bölge" olarak biliniyor.

YORUMLAR
500
Sudan ve Uganda liderleri, bölgelerindeki gelişmeleri görüştü Sudan ve Uganda liderleri, bölgelerindeki gelişmeleri görüştü Son dakika haberi | İİT Dışişleri Bakanları, Afrika ülkelerinin sorunlarını ele almak üzere İslamabad'da toplanıyor Son dakika haberi | İİT Dışişleri Bakanları, Afrika ülkelerinin sorunlarını ele almak üzere İslamabad'da toplanıyor

Togo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan ve Güney Sudanlı liderlerden 'bölgesel barış ve istikrar' vurgusu - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 21:11:36. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan ve Güney Sudanlı liderlerden "bölgesel barış ve istikrar" vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement