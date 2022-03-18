Sudan ve Güney Sudanlı liderlerden "bölgesel barış ve istikrar" vurgusu - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Afrika Boynuzu'ndaki barış ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da bir araya geldiği mevkidaşı Mayardit ile Güney Sudan'daki barış anlaşmasının uygulanmasındaki zorlukları, bölgesel barış ve güvenlikle ilgili meseleleri ele aldı.

Burhan, barış anlaşmasının garantörü olarak Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit'e, ülkelerindeki çatışmaları sona erdirmek için barış anlaşmasına imza atan tüm grupların güçlerinden oluşan birleşik bir komutanlık kurulmasını önerdi.

Güney Sudan tarafının Burhan'ın önerilerini memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, tarafların ulusal ve bölgesel ölçekte, Afrika Boynuzu'nda barış ve istikrarın tesisine bağlılığını teyit etti.

Taraflar, ortak sınırlar konusunda iş birliğine odaklanmak, ihtilaflı Abyei bölgesi de dahil olmak üzere petrol sahalarının geliştirilmesi yoluyla kalkınma üzerinden bir barış modeli oluşturulması için birlikte çalışma konusunda anlaştı.

Açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının ilişkileri ve tarihi bağları yeniden tesis etmek amacıyla iş birliğinin çerçevesi ve detaylarının belirlenmesi, gerekli hazırlıkların yürütülmesi için görevlendirildiği kaydedildi.

Güney Sudanlı taraflar, nihai barış anlaşması imzalamıştı

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Risk Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu taraflar, defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudanlı taraflar, Eylül 2018'de IGAD üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da nihai barış anlaşması imzalamıştı.

Petrol zengini Abyei bölgesi, Güney Sudan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana "tartışmalı bölge" olarak biliniyor.