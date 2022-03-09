Sudan ve Mısır, Hedasi Barajı konusunda Etiyopya'ya "ciddi müzakere" çağrısı yaptı - Son Dakika
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Sudan ve Mısır, Hedasi Barajı konusunda Etiyopya'ya "ciddi müzakere" çağrısı yaptı

09.03.2022 22:44
Sudan ve Mısır, Hedasi Barajı konusunda Etiyopya'ya "ciddi müzakere" çağrısı yaptı

Sudan ve Mısır, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'yı, Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve kendileriyle karşı karşıya gelmesine neden olan Büyük Rönesans Barajı (Hedasi) konusunda "ciddi müzakerelere" katılmaya davet etti.

Sudan ve Mısır, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'yı, Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve kendileriyle karşı karşıya gelmesine neden olan Büyük Rönesans Barajı (Hedasi) konusunda "ciddi müzakerelere" katılmaya davet etti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sudan Dışişleri Bakanı Ali es-Sadık ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, Arap Birliği dışişleri bakanlarının Mısır'ın başkenti Kahire'deki toplantısında bir araya geldi.

Sadık ve Şukri, Afrika Birliği himayesinde Hedasi Barajı üzerinde ciddi müzakereler yürütmenin ve üç ülkenin çıkarlarına hizmet eden bağlayıcı, yasal bir anlaşmaya varılmasının önemini vurguladı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Hedasi Barajı'nın inşaatına 2 Nisan 2011'de başladı.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulması ve işletilmesinde ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor. Hartum ayrıca barajın 20 milyon vatandaşını tehdit ettiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat'ta elektrik üretimine başlanmıştı.

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Etiyopya, Afrika, Sudan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan ve Mısır, Hedasi Barajı konusunda Etiyopya'ya 'ciddi müzakere' çağrısı yaptı - Son Dakika


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