Sudan ve Mısır, Nil'deki Hedasi Barajı ile ilgili tek taraflı uygulamaları reddetti - Son Dakika

Sudan geçiş dönemi Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Hartum'da bir araya geldi.

Günübirlik resmi ziyaret kapsamında Sudan'a gelen Sisi için Cumhurbaşkanlığı Sarayında resmi tören düzenlendi.

Yabancı basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ikili ilişkilerin ele alındığı heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize neden olan Hedasi Barajı meselesi masaya yatırıldı.

Mısır ve Sudanlı liderler, Etiyopya'nın baraj ile ilgili tek taraflı herhangi bir adımını reddettiklerini belirterek, kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılması için ikili, bölgesel ve uluslararası çabaları güçlendirme konusunda anlaştı.

Taraflar, Sudan'ın krizin çözümüne dair Afrika Birliği, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin liderliğini içeren dörtlü ara buluculuk girişimi oluşturulması önerisine desteğini teyit etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Sudan'ın güvenliği ve istikrarının ülkesinin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan da iki ülke arasında kader birliği bulunduğunu özel ve ayrıcalıklı ilişkilere sahip olduklarını ifade etti.

Etiyopya, ortak anlaşma sağlanmasa da temmuz ayında barajın ikinci kez dolumunu gerçekleştireceğini açıklamıştı. Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve güvenlik endişesi nedeniyle barajın dolumu ve işletilmesiyle ilgili 3'lü bir anlaşmada ısrar ediyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 11 Nisan 2019'da askeri darbe ile devrilmesinden bu yana Sudan'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.