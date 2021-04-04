Sudan ve Mısır ortak hava tatbikatı sona erdi - Son Dakika

Sudan ve Mısır ortak hava tatbikatı sona erdi

Sudan ve Mısır hava kuvvetlerinin, Sudan'ın kuzeyindeki Merevi Hava Üssü'nde düzenlediği "Nil Kartalları 2" adlı ortak hava tatbikat sona erdi.

Sudan ve Mısır hava kuvvetlerinin, Sudan'ın kuzeyindeki Merevi Hava Üssü'nde düzenlediği "Nil Kartalları 2" adlı ortak hava tatbikat sona erdi. Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, tatbikatın kapanış törenine Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Hüseyin ile Mısırlı mevkidaşı Muhammed Ferid Hıcazi katıldı. Sudan ve Mısır hava kuvvetlerine bağlı unsurların yanı sıra iki ülkeden "yıldırım" adı verilen özel birliklerin yer aldığı tatbikatta, düşman hedeflerine saldırı ve stratejik hedeflerin korunması senaryoları icra edildi. Sahadaki tatbikatların önemine vurgu yapan Sudan Genelkurmay Başkanı Hüseyin, "Mısır ile ortak tatbikatımız belirli bir ülkeyi hedef almıyor." dedi. Mısır Genelkurmay Başkanı Hicazi de Mısır ordusunun milli güvenliği koruma hususunda Sudan ordusu ile aynı safta yer aldığını belirtti. Mısır ve Sudan, 15 Kasım 2020'de yine Merevi Hava Üssün'de "Nil Kartalları 1" hava tatbikatını gerçekleştirmişti.

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