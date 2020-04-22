Sudan ve Pakistan?dan gelen 313 Türk, Eskişehir ve Kütahya?da yurda yerleştirildi - Son Dakika

PAKİSTAN ve Sudan'dan uçakla getirilen 313 Türk, koronavirüs tedbirleri kapsamında Eskişehir ve Kütahya'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

SUDAN'DAN 180 KİŞİ GETİRİLDİ

Sudan'dan uçakla Kütahya'ya getirilen 180 Türk vatandaşı ise Dumlupınar Üniversitesi merkez kampüste bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlara yerleştirildi. Zafer Havaalanına inen uçakta bulunan Türk yolcular, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantinada kalacak olan Türk vatandaşlarının ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacağı belirtildi.